Mobileye, som utvikler kjøreteknologier og avanserte førerassistansesystemer, gikk nylig ut med advarsel om en forventet nedgang i kundeordrer for første kvartal i 2024. Nyheten om fall i kundeordre førte til et betydelig fall i aksjeverdien. Teknologi-aksjen har allerede falt over 25 prosent under torsdagens handel.

Stort lageroverskudd

I en helårsprognose avslørte Mobileye et overflod av ubrukte lagerbeholdninger hos deres kunder. Lageroverskuddet oppstod som følge av en lavere produksjon grunnet utfordringer i produksjonskjeden. Dette har trolig ført til at bilprodusenter samlet opp Mobileye-brikker for å sikre seg mot fremtidige mangeltilstander.

Med en forbedring av produksjonskjeden, forutser Mobileye nå at deres kunder vil redusere sitt lageroverskudd i løpet av det første kvartalet. Dette innebærer en sannsynlig nedgang i nye ordre, ettersom behovet for ytterligere chip-innkjøp vil avta, spesielt sammenlignet med samme kvartal i fjor.