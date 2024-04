Kraftig verdifall for X

Det sosiale mediet X, tidligere Twitter, er nok en gang blitt skrevet ned i regnskapet til det amerikanske investeringsfirmaet Fidelity. Selskapet, som bisto Elon Musk med oppkjøpet av det sosiale mediet, nedjusterte verdiene av sin beholdning i X med 11 prosent ved utgangen av November. Det rapporterer det amerikanske mediet Axois, som henviser til den siste porteføljeoppdateringen for Fidelity's Blue Chip Growth Fund.

Fidelity mener nå at X er verdt 12,5 milliarder dollar. Dette tilsvarer en verdireduksjon på 71,5 prosent siden Musk kjøpte selskapet for 44 milliarder dollar i oktober 2022.

Dette er den siste i en rekke nedskrivninger som Fidelity har gjennomført, inkludert en nedjustering på 10,6 prosent i november.

Ba annonsører «dra til helvete»

Musk har gjennomført en rekke brå endringer siden oppkjøpet av det sosiale mediet. Dette inkluderer blant annet drastiske oppsigelser, stengning av internasjonale kontorer og omveltning av plattformens vertifikasjonssystem. Uroen skal ha skremt bort annonsører, og annonseinntekter estimeres nå til å 2,5 milliarder dollar i 2023. Dette er langt under tidligere inntekter på 1 milliard dollar per kvartal.

Flere annonsører gikk også til boikott av platformen etter Musk publiserte flere innlegg på X som ble ansett som antisemittistiske. Musk har unnskyldt seg for innleggene, men slo hardt ned på boikottende annonsører under et live intervju med The New York Times i november.

– Jeg ønsker ikke at de [boikottende anonsører, red.amn] skal annonsere. Hvis noen skal true meg med annonsering eller penger, dra til helvete, sa Musk.