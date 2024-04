Regulering av AI: EØS redder oss igjen

Norge har noe fleksibilitet i hvordan vi gjennomfører EU-direktiver. Dette betyr at Norge kan gå lenger enn minimumskravene i EU AI Act og etablere strengere reguleringer for AI i Norge. For eksempel kan Norge kreve at AI-systemer gjennomgår mer strenge testings- og godkjenningsprosesser, eller at AI-systemer er underlagt mer regelmessige revisjoner og kontroller.

Vi må lede utviklingen med velinformerte, visjonære og handlekraftige politikere som står imot presset fra globale AI-selskaper

I tillegg kan Norge også ta grep for å supplere EU AI Act med sin egen nasjonale lovgivning. Dette kan innebære å vedta tilleggslover eller forskrifter som tar for seg spesifikke problemstillinger som ikke er tilstrekkelig dekket av EU AI Act. For eksempel kan Norge vedta lovgivning for å beskytte personvernet til enkeltpersoner, eller for å sikre at AI-systemer ikke diskriminerer mot visse grupper av mennesker. Et eksempel er Datatilsynet, som sammen med sin søsterorganisasjon i Irland har ilagt Meta et overtredelsesgebyr på 390 millioner euro i forbindelse med brudd på adferdsbasert markedsføring.

Les også AI og renter gir nytt utfordrende IT-år

Regulering av AI er en kontinuerlig prosess som krever aktiv deltakelse fra alle sektorer i samfunnet, inkludert politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunnet. La oss ikke glemme at de aller fleste doktorgradskandidater innen STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics) aksepterer lukrative stillinger i private AI-selskaper. Konsekvensen er at det offentlige som skal regulere blir underbemannet med slik kompetanse.

I denne katt og mus-leken mellom teknologisk innovasjon og regulering, er det ikke tilstrekkelig å holde tritt. Vi må lede utviklingen med velinformerte, visjonære og handlekraftige politikere som står imot presset fra globale AI-selskaper.

Digitaliseringsminister Karianne Tung kan ikke tillate seg å sette reguleringsarbeidet ut til EU. Hun må engasjere seg og være en pådriver – ikke en gratispassasjer.

Tor W. Andreassen

Professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH)