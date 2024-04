Overtar Mowis tidligere slakteri

Måsøval, en integrert produsent av Atlantisk laks, har fått akseptert sitt bud av Mowi for å overta deres tidligere slakteri på Ulvan i Hitra Kommune.

Hensikten med kjøpet er å øke slakterikapasiteten i Måsøvals konsern. Kjøpspris oppgis ikke i børsmeldingen.

Den endelige avtalen og gjennomføringen er fortsatt underlagt vanlige forbehold og vilkår, men partene sikter mot å gjennomføre overdragelsen tidlig i april 2024.

Strategisk utvidelse

Transaksjonen markerer en strategisk utvidelse for Måsøval, som ligger i Sentral-Norge, vest for Trondheim. Selskapet har betydelige oppdrettsoperasjoner til sjøs og egen smoltproduksjon. Gjennom sitt majoritetseierskap i prosesserings- og distribusjonsselskapet Pure Norwegian Seafood AS, behandler og eksporterer Måsøval høykvalitets Atlantisk laks til et globalt marked.