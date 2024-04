Måsøval slo forventningene

Måsøval slaktet 7 929 tonn laks i fjerde kvartal, og 25 533 tonn samlet i 2023. Det fremkommer av en børsmelding publisert tirsdag kveld.

Under fremleggelsen av resultater for tredje kvartal i november fastholdt lakseopdretteren en guiding på 7 700 tonn for fjerde kvertal og 24 300 tonn for hele året. Det vil si at Måsøvål overgikk sin egen guiding både for året og siste kvartal.

Måsøvål legger frem resultater fjerde kvartal og 2023 den 27 februar.