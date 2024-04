På grunn av alle problemene med å seile gjennom Suezkanalen, omdirigerer Mærsk alle skip sør for Kapp det gode håp i Afrika i nærmeste fremtid.

De skriver den danske containergiganten i en pressemelding fredag, ifølge TDN Direkt.

Tidligere denne uken meldte Mærsk at de utsetter alle seilaser gjennom Rødehavet på ubestemt tid, grunnet faren for angrep på rederiets skip. Det har vært flere angrep på skipene, senest ett på søndag.

Houthi-opprørere forsøkte å ta seg om bord ett av skipene deres, men angrepet ble avverget av amerikanske militærhelikoptre som drepte ti opprørere i en skuddveksling, ifølge NTB.

Risikoen består

«Situasjonen er i stadig utvikling og er fortsatt svært ustabil, og all tilgjengelig etterretning bekrefter at sikkerhetsrisikoen holder seg på et betydelig forhøyet nivå. Vi har derfor bestemt at alle Mærsk-skip som skulle seile gjennom Rødehavet/Adenbukta skal omdirigeres sør for Kapp det gode håp i nærmeste fremtid», skriver Mærsk.

Ved å stanse seilingene gjennom Rødehavet/Adenbukta håper rederiet å kunne gi kundene «mer kontinuitet og forutsigbarhet til tross for forsinkelsene som følger med omleggingen av rutene», skriver TDN Direkt.

«Mens vi fortsetter å håpe på en varig løsning i nær fremtid og gjør alt vi kan for å bidra til den, oppfordrer vi kundene til å forberede seg på at komplikasjoner i området fortsetter og at det vil bli betydelige forstyrrelser i det globale nettverket», står det videre.

Flere europeiske selskaper har varslet om forsinkelser grunnet problemene i Rødehavet – blant annet Ikea og Electrolux, ifølge CNBC.

Houthi-militsen i Jemen har angrepet sivile fartøy i Rødehavet som en protest mot Israels krigføring på Gazastripen. Dermed får ikke rederiene seile gjennom Suezkanalen, som korter ned reisetiden mellom Asia og Europa med flere uker.