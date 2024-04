Capesizeratene stiger for tredje dag på rad

- - -

Torsdag stiger capesizeratene 2,3 prosent til 30.300 dollar, ifølge tall fra Clarksons. I løpet av den siste uken har dermed capesizeratene gått opp 7,5 prosent mens de er ned 44,5 prosent i løpet av den siste måneden.

Trosser en sesongmessig svak vintersesong

«Capesizeratene har startet året sterkt med tre påfølgende dager med oppgang. Ratene er nå på 30.300 dollar dagen, opp 7,5 prosent uke over uke ettersom caperatene fortsetter å trosse den vanligvis sesongmessig svakere vintersesongen. Med jernmalmpriser på over 140 dollar pr. tonn, og lave kinesiske jernmalmbeholdninger, fortsetter etterspørselssiden å være støttende for tørrbulk», skriver Clarksons i en oppdatering.

Torsdag faller panamaxratene 3,4 prosent til 16.300 dollar mens supramaxratene er ned 2,9 prosent til 14.000 dollar.

Positiv kursutvikling

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 3,3 prosent, 2020 Bulkers er opp 4,1 prosent, Belships stiger 2,3 prosent mens Jinhui Shipping legger på seg 1,6 prosent.

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 0,2 prosent til 2.086 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng. Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.