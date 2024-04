Det skriver rederiet i en pressemelding tirsdag. Beslutningen kommer etter flere angrep på rederiets skip i Rødehavet.

Mærsk stanset søndag all skipsfart i Rødehavet i 48 timer etter at houthi-opprørere forsøkte å ta seg om bord i et av skipene deres.

Angrepet ble avverget av amerikanske militærhelikoptre som drepte ti opprørere i en skuddveksling.

(NTB)