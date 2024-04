WSJ: – Mobb på 100 plyndret bakeri, ingen ble tatt

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Venstresiden klager over mangel på dagligvarebutikker og kaféer i amerikanske byer, og hevder det skyldes rasisme. Plyndring av et bakeri i Los Angeles-bydelen Compton forklarer hvorfor små virksomheter gir opp i utsatte bydeler. En mobb på 100 mennesker tømte butikken for varer, og ingen er blitt arrestert.

Financial Times

Kinesiske BYD har gått forbi amerikanske Tesla som verdens største elbilleverandør. Det er én av de mest oppsiktsvekkende overskriftene den første uken i 2024, og det er bare én av de grønne milepælene Kina har tilbakelagt. Kinas grønne vekst er bra for klimaet. Faren er at Vesten gjør seg avhengig av en rival.

Die Welt

Skal Ukraina holde ut til siste slutt? Eller gå inn i forhandlinger med Russland basert på dagens frontlinje? Etter den mislykkede sommeroffensiven er elitene i Ukraina splittet. President Volodymyr Zelenskyj kan snart være fristet til å bytte side.

Dagens Industri

Socialdemokraterna prøver å endre historien om migrasjonspolitikken. Nå er budskapet at partiet alltid har stått for en streng asylpolitikk, mens borgerlige regjeringer har sluppet for mange over grensen.