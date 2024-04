– Uavhengig av den uenigheten som kommer fram, så er jeg trygg på at vi får et konstruktivt og godt samarbeid med Datatilsynet om å lukke avvikene, sier Holte.

– Svært alvorlig

Datatilsynet mener å ha avdekket tolv lovbrudd i måten personopplysninger blir behandlet på i datasystemene til Nav.

I varselet slår Datatilsynet fast at bruddene er meget alvorlige, og at dette har pågått over lang tid.

– Vi har tidligere gitt Nav pålegg om endringer som de ikke har fulgt. Det var derfor nødvendig å ta fram vårt sterkeste virkemiddel som nå er et varsel om overtredelsesgebyr. Dette er et tydelig signal til ledelsen i Nav, sa direktør Line Coll i Datatilsynet til NTB.

Datatilsynet slo også fast at Nav har brutt lovverket med forsett, altså med viten og vilje.

– Datatilsynet gir et inntrykk av personvernet i Nav som vi definitivt mener at ikke er riktig. Det kan også skape usikkerhet hos våre brukere om at vi ikke ivaretar opplysningene deres på en sikker måte. Det er veldig uheldig, og noe vi mener Datatilsynet ikke har grunnlag for å påstå, sier Holte.

Bestrider grunnlaget for milliongebyr

Han mener også at Datatilsynet ser bort ifra noen av rammene og kravene som Nav må oppfylle.

– Vi har krav om å være tilgjengelige og gi våre brukere informasjon raskt og effektivt. Skal vi gjøre dette, må vi kunne la mange av våre saksbehandlere kunne gå inn i en sak hvis noen kontakter oss, men selvsagt ut ifra om at de har behov for det.

Det er nå opp til Datatilsynet å behandle innsigelsene fra Nav og komme med et endelig vedtak.

– Vi mener de må se én gang til på det grunnlaget de har og gjøre en ny vurdering, sier Nav-direktøren.

I brevet går Nav langt i å avvise grunnlaget for gebyret på 20 millioner kroner, men Holte vil ikke gå direkte inn i selve summen.

– Jeg er først og fremst ikke opptatt av gebyret. Men dersom Datatilsynet tar noen av innvendingene våre innover seg, er det naturlig at det kan ha konsekvenser for gebyret når de skal fatte sitt vedtak, sier han.

