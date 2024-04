Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Det ser ikke ut til at Biden-administrasjonen har advart Saudi-Arabia om følgene av å bli med i Brics-samarbeidet. Det blir vanskelig for saudiene å opprettholde dette samarbeidet dersom landet ønsker en forsvarsavtale med USA.

Financial Times

Over to år er gått siden 135 land skrev under på en avtale om minimumsbeskatning for multinasjonale selskaper. Denne uken begynte mange av verdens største økonomier å praktisere reglene. Det er et skritt fremover i arbeidet for et globalt skattesystem.

Die Welt

Kunstig intelligens trenger inn i livene med stor kraft. Teknologien byr på fascinerende muligheter, men også enorm risiko. FN har derfor innkalt et høyt rangert ekspertpanel for å vurdere konsekvensene. Det er høyst nødvendig.

Dagens Industri



Å eie aksjer kan betraktes som én spareform blant andre. Men for mange som eier aksjer er spareformen noe mer, nemlig et vindu med en unik utsikt. Men merker det når man møter noen som forvalter penger, egne eller andres. De har en interesse som skiller seg fra andre, for de vet at verdens gang alltid får konsekvenser for et verdipapir.