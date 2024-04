FT: – Britiske aksjer er modne for reprising

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Institute for Defense Analyses har funnet færre enn 100 ekstremismesaker i det amerikanske forsvaret de seneste årene. Det viser at medienes interesse for ekstremisme i militæret er langt større enn antallet ekstremistene de faktisk kan rapportere om.

Financial Times

Britisk økonomi krympet i tredje kvartal i fjor, og dermed står Storbritannia på randen av resesjon. Men til tross for de dystre utsiktene er det grunn til optimisme. Kapitalfradragene er nå blant de mest generøse i OECD, og bedriftene bruker penger igjen. Det kan innebære at billige, britiske aksjer er modne for reprising. Negative nyheter er allerede priset inn.

Die Welt

Israels høyesterett har satt foten ned for deler av av Benjamin Netanyahus rettsreform. Det er et godt tegn som viser at Israel faktisk er det eneste demokratiet i Midtøsten, til forskjell fra landets krigerske naboer.

Dagens Industri

Væpnede konflikter mellom land og grupper er uten tvil den største trusselen mot den økonomiske innhentingen som observatørene håper på når rentene senkes. Det er ikke inflasjon som bør vekke uro, men geopolitiske skurker som Vladimir Putin.