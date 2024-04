1,3 millioner fløy med Norwegian i desember

Saken oppdateres.

Norwegian fraktet 1,3 millioner passasjerer i desember, mens kabinfaktoren endte på 83,6 prosent – en økning på 6 prosentpoeng fra samme måned i 2022.

Til sammenligning fløy 1,3 millioner med flyselskapet i november – samme antallet som desember 2022.

I 2023 hadde Norwegian totalt over 20 millioner passasjerer, noe som gir en økning på 16 prosent fra året før.

– Jeg er svært glad for å se at fyllingsgraden øker betraktelig sammenlignet med desember året før. Det er samtidig oppløftende å se at den gode bookingtrenden fra 2023 ser ut til å fortsette også i 2024. Nå ser vi at mange benytter den pågående nyttårskampanjen for å bestille sine neste reiser, sier konsernsjef Geir Karlsen.

Kapasiteten (ASK) var 2.013 millioner setekilometer, ned 5prosent fra året før, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1.684 millioner setekilometer.

I desember hadde Norwegian i gjennomsnitt 65 fly i drift, der 99,5 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten, målt som andel avganger innen 15 minutter etter ordinær tid, var på 70,4 prosent. Før jul meldte stormen Pia sin ankomst, noe som førte til forsinkelser og kanselleringer.

Likevel landet 93 prosent av alle flyvningene på tid eller innenfor en time av planlagt ankomst, opplyser flyselskapet.

Oppkjøp snart i boks

Før jul ble det kjent at Konkurransetilsynet godkjenner Norwegians oppkjøp av Widerøe – et oppkjøp som så ut til å gå i vasken etter mye om og men fra tilsynet.

– Det har vært nødvendig å gjøre en grundig vurdering av oppkjøpet. Vi har nå konkludert med at dette oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i det norske markedet for luftfart. Derfor kan oppkjøpet nå gjennomføres, sa konkurransedirektør Tina Søreide.