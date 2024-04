1,3 millioner fløy med Norwegian i desember

Saken oppdateres.

Norwegian fraktet 1,3 millioner passasjerer i desember, mens kabinfaktoren endte på 83,6 prosent – en økning på 6 prosentpoeng fra samme måned i 2022.

Til sammenligning fløy 1,3 millioner med flyselskapet i november – samme antallet som desember 2022.

I 2023 hadde Norwegian totalt over 20 millioner passasjerer, noe som gir en økning på 16 prosent fra året før.

– Jeg er svært glad for å se at fyllingsgraden øker betraktelig sammenlignet med desember året før. Det er samtidig oppløftende å se at den gode bookingtrenden fra 2023 ser ut til å fortsette også i 2024. Nå ser vi at mange benytter den pågående nyttårskampanjen for å bestille sine neste reiser, sier konsernsjef Geir Karlsen.

Før jul ble det kjent at Konkurransetilsynet godkjenner Norwegians oppkjøp av Widerøe – et oppkjøp som så ut til å gå i vasken etter mye om og men fra tilsynet.

– Det har vært nødvendig å gjøre en grundig vurdering av oppkjøpet. Vi har nå konkludert med at dette oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i det norske markedet for luftfart. Derfor kan oppkjøpet nå gjennomføres, sa konkurransedirektør Tina Søreide.