Widerøe melder om en vekst i passasjerer på 2,9 prosent i desember, noe som gir en økning på 4,1 prosentpoeng i kabinfaktoren. Flyselskapet understreker likevel at de har redusert kapasiteten siden det alltid er færre reisende om vinteren.

– Vi er fornøyde med den marsjfarten vi har inn i 2024, sier konsernsjef Stein Nilsen.

– Selv om totalmarkedet fremdeles er mindre enn det var før pandemien, klare vi å tilpasse kapasiteten på en veldig god måte slik at både kabinfaktor og enhetsinntekt øker. Det er vi fornøyd med.

Widerøe-sjefen kaller desember for en svært krevende måned, med mye vær og store utfordringer med juletrafikken.

Sterkere 2024-salg

2023 som helhet var et år fylt med kontraster, med en start som var betydelig svakere enn 2022. Frem mot sommeren viste markedet gradvis bedring, før høsten leverte betydelig bedre sammenlignet med året før, melder flyselskapet. Totalt fraktet de 3,3 millioner passasjerer i 2023, noe som er på linje med 2022.

Nå er salget inn i 2024 betydelig sterkere enn ved inngangen av 2023, melder Widerøe.

– Vi ser et 2024 med et bedre balansert marked. Antall tilbudte seter er godt tilpasset etterspørselen. Det gjør at enhetsinntekten øker, noe som er helt nødvendig for å kunne sikre en bærekraftig lønnsomhet i bransjen, sier kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug.

Nye eiere snart på plass

Før jul ble det kjent at Konkurransetilsynet godkjenner Norwegians oppkjøp av Widerøe – et oppkjøp som så ut til å gå i vasken etter mye om og men fra tilsynet.

«Det betyr etableringen av et nytt, sterkt, norsk luftfartkonsern og at Widerøe, i løpet av januar, har nye eiere. Vi gleder oss til å begynne arbeidet sammen med Norwegian med å skreddersy rutetilbudet i våre to nettverk, slik at våre passasjerer får et bedre og mer konkurransedyktig tilbud fremover», skriver flyselskapet.