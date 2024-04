Guide til La Plagne: En snøsikker alpeklassiker

Med 70 prosent av skikjøringen over 2.000 høydemeter, 425 km med løyper og Frankrikes eneste bobbane har La Plagne mye som taler for seg. Byen, som har vært vertskap for Tour de France flere ganger, er ikke spesielt pen ved første øyekast, men som vi vet – synet kan bedra.