Hardt arbeid: Du får muskler av å trekke skjell opp fra sandbunnen som er opptil 15 meter under båtene.

Hardt arbeid: Du får muskler av å trekke skjell opp fra sandbunnen som er opptil 15 meter under båtene. Foto: Erik Valebrokk

Menneskene bak Galicias “gull”