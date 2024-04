Det trengs en ny kurs i næringspolitikken

Konsekvensene av dette er at flere norske familier, for å sikre en bærekraftig drift av bedriften, enten selger den til utenlandske aktører eller flytter ut av landet. Velger de å flytte ut av landet for å beholde bedriften i familien, blir de hengt ut i avisene, påtar seg en stor personlig belastning, og blir møtt med en kald skulder fra venstresiden. Velger de derimot å selge bedriften til et utenlandsk oppkjøpsfond slipper de unna med en notis. Denne politikken og retorikken er med på å svekke det norske eierskapet vesentlig, uten at det tas en reell debatt om hvorvidt det er politikken og ikke bedriftseierne det er noe galt med.

Det er kun et land med enorme olje- og gassinntekter å støtte seg på som kan tillate seg å leve godt med en politikk som gjør at stadig flere av landets selskaper blir utenlandsk eiet enten ved at eierne flytter ut av landet eller selger bedriftene til utenlandske aktører

Næringslivet etterspør ikke bedre konkurransebetingelser for norsk eierskap enn utenlandske og statlige, de etterspør kun at norsk eierskap har de samme konkurransebetingelsene. For å utligne konkurranseforskjellene mellom privateide, utenlandskeide og statlig eide selskaper, må formuesskatten på arbeidende kapital fjernes.

Staten eier om lag en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. Jeg mener eierskapet bør begrenses til et nødvendig og hensiktsmessig minimum.

I tillegg til maktkonsentrasjon, er det en rekke andre utfordringer med statlig eierskap. Staten innehar flere ulike roller som regulator, fastsetter av rammeverk, tildeler av lisenser og konsesjoner og annet som setter premisser for næringslivets rammeverk. Med staten på eiersiden kan det bli frykt for upartiskhet i markedet, og bli mindre attraktivt å etablere seg. Det er også utfordrende at staten i mindre grad enn private eiere kan engasjere seg aktivt i driften av selskapet.

Les også — Belastningen ved å være norsk eier er blitt urimelig høy

Det er likefullt flere tilfeller der det er hensiktsmessig med statlig eierskap for å ivareta samfunnsinteresser som ivaretagelse av kritisk infrastruktur, begrensning av markedssvikt, sikring av nasjonale sikkerhetsinteresser eller ivaretagelse av grunnleggende tjenestetilbud til befolkningen. Staten må derfor begrense sitt eierskap til de selskapene der det er en særskilt og god begrunnelse for å eie.

Det er kun et land med enorme olje- og gassinntekter å støtte seg på som kan tillate seg å leve godt med en politikk som gjør at stadig flere av landets selskaper blir utenlandsk eiet enten ved at eierne flytter ut av landet eller selger bedriftene til utenlandske aktører. Det haster med en ny kurs i næringspolitikken som legger til rette for lokal verdiskaping i hele landet.

Ida Lindtveit Røse

Nestleder i KrF