Russland lyktes med dataangrep mot Ukrainas største telekomselskap

Rundt 24 millioner brukere mistet tilgang til sine mobiltjenester i flere dager fra 12. desember.

Illja Vitiuk, leder for datasikkerhet i den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU, sier til Reuters at angrepet førte til «katastrofal» ødeleggelse, og at det hadde som mål å skape psykologisk skade og samle inn etterretningsinformasjon,

– Dette angrepet er en tydelig beskjed, en stor advarsel, ikke bare til Ukraina, men til hele den vestlige verden, som må skjønne at ingen faktisk er urørlig, sier han til Reuters.

Vitiuk sier de russiske hackerne angrep telekomselskapet fra mars i fjor, og at de fikk tak i brukernes personlige data, kunne se hvor de var gjennom mobiltelefonene og lese deres private meldinger.

– Kyivstar jobber tett med sikkerhetstjenesten for å undersøke hva som skjedde. Ingen informasjon om lekkasjer av personlige data og abonnentdata er oppdaget, sier en talsperson for selskapet.

NTB-Reuters