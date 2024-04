Reitans privatflyproblem

Dette var Trygve Hegnars leder tirsdag 2. januar 2024.

En ting kan vi trolig enes om: Privatfly er kostbart. For noen år siden, da investoren Øystein Stray Spetalen eide et privatfly sammen med Petter Stordalen, sa han en dag stopp. Han orket ikke de store regningene fra Sundt Air, og ba Stordalen om å bli kjøpt ut. Stordalen har siden hatt eget fly, og Spetalen leier av og til.

I Norge har Reitan-familien to fly. Ett er registrert på Reitan AS og ett på Rema 1000 Norge AS.

Vår holdning til dette er krystallklar. Ledere og eiere i norsk næringsliv får bruke penger på hva de vil, så lenge de har råd til det og det er innenfor gjeldende regler. Behovet for en tur med et privatfly kan være like stort for Reitan-familien som for statsminister Jonas Gahr Støre eller utenriksminister Espen Barth Eide.

Reitan-gruppen eller konsernet Reitan har interesser i dagligvarehandelen, kjøpesentre, kioskdrift, eiendom og juvelen Britannia Hotell, som de har brukt mer enn en milliard kroner på, har et overskudd på fem milliarder kroner årlig, så Reitan har råd til privatfly.

Odd Reitan og sønnene Ole Robert og Magnus har usedvanlig god råd, men de har likevel fått et problem. De spiller hellige. På spørsmål fra Nettavisen om bruken av flyet, som de egentlig ikke har noe med, svarer de at det har vært mest business-turer til alle de land og byer hvor de har butikker.

Men dette stemmer ikke. Reitan-familien, eller Odd Reitan, bruker privatflyene mest mellom Oslo og Trondheim, og til Malaga (selvfølgelig).

Det kan enhver interessert følge på Flightradar24 eller andre sporingsselskaper. Alle kan se hvor og når Reitan-familien flyr privat.

Skulle bare mangle når man har to fly.

Men når vi nå går inn i 2024, bør landets kapitalister bli litt klokere eller edruelige. Man kan ikke si og skryte av hva som helst.

Ole Robert Reitan brukte julehelgen, før han fløy til Malaga og familiens prakteiendom i Marbella, på å fortelle (på Facebook) at Rema 1000 Danmark hadde fått levert sine første elektriske lastebiler.

Det er jo flott, og kanskje kommer det elektriske lastebiler til Norge også, selv om det vel er leverandørene som kjører flest lastebiler, men dette er litt dum grønnvasking.

Har du to privatfly, som du bruker nesten daglig, så er elektriske lastebiler bare en vits.

Alle monner drar, men skryt ikke av det. Og for alle del: Kjøp gjerne klimakvoter, som Reitan-familien gjør, men hold det for deg selv.