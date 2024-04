Ved månedsskiftet september/oktober i fjor inngikk Thomas Nielsen og Blueberry Capital-forvalter Marius Borthen et veddemål om førstnevntes eiendomsfond First Real Estate ville stige eller falle i løpet av de siste tre månedene av fjoråret.

Med en oppgang på 50 prosent gikk Nielsen seirende ut med klar margin.

– De fleste tror det skyldes en kombinasjon av erfaring, hardt arbeid, kompetanse og teft, men det var bare flaks, sa First-forvalteren da han gjestet Børsmorgen onsdag, og pekte samtidig på at rentefallet i USA «nok var litt bidragsytende.»

– Samtidig puttet jeg litt penger i fondet selv, siden jeg mente vi fikk skikkelig gode selskaper uten å betale altfor mye for dem. Du vet aldri hvordan det går over tre måneder, og fondet kunne like godt ha falt, la han til.

Liker Olav Thon

En av Nielsens favoritter nå er Olav Thon Eiendomsselskap, som kom inn i porteføljen helt mot slutten av fjoråret.

– Man kan gjerne si at aksjen er kjedelig, kursen beveger seg lite, eieren er stor og likviditeten liten. (...) Skal aksjen verdsettes likt som eiendomssektoren, ville kursen rundt regnet ha vært 360-400 kroner – det vil si en dobling fra i dag, forklarte forvalteren.

– Selskapet er mer aksjonærvennlig enn kanskje ryktet tilsier. De kjøper tilbake aksjer ved anledning, betaler ut utbytte og vokser samtidig fint. (...) Og så er det ikke mange eiendomsselskaper som er markedsledende, men Olav Thon Eiendomsselskap har 50 prosent av markedet for Norges 25 største kjøpesentre, sa Nielsen.

Olav Thon står onsdag ettermiddag i 188 kroner, opp 2,5 prosent så langt i dagens handel.