– De er fortsatt veldig utsatt

Renteforventningene i markedet har moderert seg siden toppen av november, da investorer fryktet at inflasjonen ville være mer vedvarende, og Federal Reserve ville måtte rentene «høyere, lengre».

De mer duete utsiktene har vært et lysglimt for noen av eiendomsutviklerne.

Likevel, selv om investorene venter på at Fed skal kutte renetene, blir flere refinansiering av lån gjennomført.

Kan bli store tap

Rundt to tredjedeler av lånene som nærmer seg forfall er utstedt av banker. Misligholdene av lånene øker, men er fortsatt på et lavt nivå. Tall fra bankenes sikringsfond i Usa, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), viser at andelen forfall var på 1,5 prosent ved slutte av tredje kvartal.

Til tross for den lave misligholdsgraden kan fortsatt tapene på lånene bli store. I desember mente en gruppe amerikanske økonomer at rundt 40 prosent av kontorlån på bankenes balanse kunne stå i fare for å misligholdes. Det kan bli et problem for regionalbankene som har utstedt dem.

– Folk må skjønne at regionalbanker fortsatt er veldig utsatt for problemene innenfor næringseiendom, sier Leo Huang, sjef for næringseiendom ved Ellington Management til FT.

Resten av næringseiendsomslånene er sikret med lånbaserte verdipapirer – commercial mortgaged backed securities (CMBS). Det er en obligasjonstype som typisk gir høyere rentebetalinger enn stats- og selskapsobligasjoner, og eies av forsikringsselskaper, pensjonsfond og enkeltinvestorer.

Nå er det rundt 800 milliarder dollar i CMBS i Usa. Misligholdene av kontorlån som var finansiert av CMBS toppet ut på 6 prosent ved slutten av november, etter en oppgang fra 1,7 et år tidligere.

– CMBS-markedet har gjort en god jobb med å spre risikoen, men det betyr også at tapene vil merkes flere steder, sier Huang.

Ifølge Moody’s vil 224 av 605 kontorbygg hvis lån forfaller snart, ha problemer med å refinansiere lånene sine i år. Det kommer enten av at eiendommene er for tungt belånt, eller fordi eierne tjener for lite på de.

Moody’s spår at med dagens høyrenteregime, vil eiere av bygg som ikke gir en inntekt på minst 9 prosent av gjelden ha problemer med å refinansiere i 2024.