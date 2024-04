Nybilsalget 2023: Tesla tok storeslem

Toyota rykker opp fra fjerde- til andreplass i 2023, med 15.754 solgte biler. Yaris og RAV4 gjør det fortsatt sterkt, men det ble solgt flest av bilmodellen bZ4X i fjor.

– Slo kraftig ut på nybilsalget

Thorsen sier 2023 ble en skikkelig kalddusj for bilbransjen. Totalt endte antallet førstegangsregistrerte nye personbiler endte på 126.953, 27 prosent lavere enn 2022.

I desember 2022 ble det satt ny registreringsrekord med 40.000 nye biler, mens desember 2023 endte på 12.183 nye biler. Det er ned nesten 70 prosent.

– Hovedårsaken til registreringsrekorden i desember 2022, var den varslede innføringen av moms på elbiler over en halv million kroner samt innføring av en ny vektavgift for alle personbiler fra 1. januar 2023. Samtidig fikk man virkelig fart i utlevering av nye biler. Ser vi på 2023, kom de nye avgiftene på toppen i et år med sterk prisstigning og flere rentehevinger. Samlet slo dette kraftig ut på nybilsalget i 2023, sier Thorsen.

Foto: Opplysningsrådet for veitrafikken

Politisk påvirkning

Det er fortsatt en god del som vil ha ladbare hybrider og hybrider med bensinmotor, viser tallene. Samlet utgjorde disse biltypene nesten 14 prosent av nybilregistreringene i 2023.

Utfasingen av rene bensin- og dieselbiler fortsetter imidlertid, og til sammen endte salget på 4.610 biler og 3,7 prosent av de samlede nybilregistreringene. Det er det laveste antallet OFV noen gang har sett, opplyses det.



– 2023 ble et tydelig eksempel på hvordan endringer og økninger i bilavgiftene styrer nybilsalget, mener Thorsen, som legger til:

– Spørsmålet er om ikke politikerne tok en litt for krapp sving med sine nye elbilavgifter, for det skal holde hardt å nå målet om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie fra 2025. Å ta igjen alle de siste 17-18 prosentene på under ett år, blir utfordrende.

De fleste velger fortsatt å kjøpe bil på bruktmarkedet. Der har omtrent 507.000 personbiler skiftet eier i løpet av 2023, og dieselbiler dominerer med 41 prosent av eierskiftene.