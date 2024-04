Denne Brunelloen bør du kjøpe før det er for sent

Brunello di Montalcino er kjent blant de mest eksklusive og kanskje beste vinene i hele Toscana, om ikke hele Italia. Men innenfor det bølgende landskapet er variasjonen enorm, fra de høytliggende områdene i nord til de varmere vinmarkene i sør. I de senere årene har flere produsenter rettet økt oppmerksomhet mot forskjellene ved de ulike mindre vinmarksområdene eller «crus».

Anbefalte viner fra Nello Baricci Baricci Brunello di Montalcino 2018

Polnr 5490401

Kr 764,80

94 poeng Baricci Rosso di Montalcino 2021

Polnr 5490301

440,20 kr

89 poeng -

En av de tidlige pionerene her var Nello Baricci. I 1955 kjøpte han fem hektar med vinmarker i Montosoli, i dag omtalt som Montalcinos Grand Cru. På den tiden var det kun i overkant av ti produsenter av Brunello og vinene var ukjente for de fleste. Dette var lenge før vinene oppnådde DOC-status og senere DOCG-status i 1980 (den høyeste klassifiseringen en vin fra Italia kan bære).

Nello Baricci sin Brunello de Montalcino og Rosso di Montalcino, tilgjengelig nå på bestillingsutvalget for henholdsvis 764 og 440 kroner. Ole S. Berg

Baricci er i dag den eneste produsenten som har alle sine vinmarker i Montosoli, beplantet med 100 prosent sangiovese grosso (en lokal klone av sangiovese-druen).

Denne uken ble 420 flasker av Baricci Brunello di Montalcino 2018 tilgjengelig på bestillingsutvalget hos Vinmonopolet. 2018 var en krevende årgang med stor variasjon fra de ulike produsentene og områdene i regionen, og det gjelder med andre ord å velge riktig vin denne årgangen. En kombinasjon av varme og regn krevde nøysomt arbeid i vinmarken og grundig selektering av druene. Dette har Baricci håndtert mesterlig.

Vinmarker i Brunello di Montalcino Ole S. Berg

Vinen viser en intens, fruktig og innbydende aroma av røde og mørke bær, fioler, søte krydder og tobakk. Den er fruktig på smak med fine tanniner og en lett varmende alkohol som er imponerende balansert. Noe fast og dominerende tekstur mot avslutning som vil balanseres med videre lagring. Utrolig bra vin. Vinen gir stor drikkeglede i dag, men vil nok imponere ytterligere etter 3 år eller mer i kjelleren. Et godt kjøp til rett over 750 kroner. 94 poeng.

Landskapet i Brunello di Montalcino i Toscana Ole S. Berg

Ønsker du en mer tilgjengelig og noe rimeligere vin er Baricci Rosso di Montalcino 2021 nå også tilgjengelig på bestillingsutvalget for 440 kroner. Rosso di Montalcino er kjent som vinen man drikker mens man venter på at Brunello skal modne ferdig. Brunello har lovmessig krav om lagring frem til det femte året etter innhøstning med minimum to år lagring på eikefat, mens Rosso di Montalcino kan selges etter bare ett år.

Baricci sin Rosso di Montalcino er en langt mer åpen og imøtekommende vin, men med en seriøs og kompleks profil og med potensial for videre lagring i noen år. Aromaen er klar og veldefinert med kirsebær og krydder på nese. Den er syrefrisk med faste tanniner på smak med hint av tørket frukt, lær og urter. 89 poeng.