Sterke jobbtall fra USA

202.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 30. desember, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement.

På forhånd var det ventet et antall på 216.000, ifølge Trading Economics.

Jobless claims uken før landet på 218.000, men ble revidert opp til 220.000.

Les også – De er fortsatt veldig utsatt

Færre fortsatt på trygd

Fireukers glidende gjennomsnitt på 207.750 er ned fra reviderte 212.500 uken før (opprinnelig rapportert: 212.000).

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger (continuing claims) var 1.855.000 pr. 23. desember, mot ventet 1.883.000.

Continuing claims-tallet for uken før ble revidert opp fra 1.875.000 til 1.886.000.

Marketwatch konkluderer med at USA fortsatt vokser raskt nok til at amerikanske bedrifter holder på de fleste av sine ansatte, noe som er et godt tegn for økonomien.

Privat sysselsetting opp

Tidligere torsdag viste nye tall fra ADP Employer Services at det ble skapt 164.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember, mot ventet 115.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for november en vekst på 103.000 jobber, ned fra 106.000 i september og godt under konsensus på 130.000. Nå er tallet revidert til 101.000.

Fritid og servering/overnatting viste vei og økte med 59.000 jobber, foran utdanning/helse med 42.000 og bygg/anlegg med 24.000 nye jobber.

Les også Statene bruker penger som om det er full krig

Lønnsveksten videre ned

Lønnsveksten fortsetter å falle. I desember var den 5,6 prosent på årsbasis, ned fra 5,4 prosent i november. Den nedadgående trenden har vart siden september 2022. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten ifølge ADP på 8,0 prosent.

– Vi er på vei tilbake til et arbeidsmarked som i stor grad er på nivå med sysselsettingen før pandemien. Samtidig som lønninger ikke drev det nylige oppsvinget i inflasjonen, nå som lønnsveksten har avtatt, er enhver risiko for en lønns- og prisspiral nesten forsvunnet, sier ADPs sjeføkonom Nela Richardson i en kommentar.

Marketwatch bemerker at arbeidsmarkedet har mistet noe av futten, og peker også på onsdagens JOLTS-undersøkelse som telte 8,79 millioner ledige stillinger i november – ned fra reviderte 8,9 millioner i oktober til det laveste siden pandemien.

Månedens viktigste

Men av alle jobbrapportene fra USA denne uken kommer den viktigste fredag. Mange hevder til og med at rapporten er månedens viktigste makrotall.

Konsensus før den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) peker ifølge Trading Economics mot at 170.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i desember, noe som i så fall vil være ned fra 199.000 i november.

Ledighetsraten ventes å stige fra 3,7 til 3,8 prosent, mens konsensus for (den månedlige) gjennomsnittlige lønnsveksten er et fall fra 0,4 til 0,3 prosent.