Sterke jobbtall fra USA

Saken utvides.

202.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 30. desember, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement.

På forhånd var det ventet et antall på 216.000, ifølge Trading Economics.

Jobless claims uken før landet på 218.000.

Privat sysselsetting opp

Tidligere torsdag viste nye tall fra ADP Employer Services at det ble skapt 164.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember, mot ventet 115.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for november en vekst på 103.000 jobber, ned fra 106.000 i september og godt under konsensus på 130.000. Nå er tallet revidert til 101.000.

Fritid og servering/overnatting viste vei og økte med 59.000 jobber.