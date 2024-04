En rekke større og mindre land er fortsatt i eller snublende nær resesjon. De ferskeste innkjøpssjefindeksene viser imidlertid forsiktig bedring for flere.

Det gjelder ikke minst Kina. Caixins PMI-serier for Kina viser uventet oppgang, fra 51,6 til 52,6 samlet, og fra 51,5 til 52,9 for tjenester.

Og dette er ikke eneste innkjøpssjefindeks som viser vekst.

Tjenestesektoren i Spania karrer seg litt mer over 50-streken, mens de italienske indeksene kryper litt opp mot 50-streken, som skiller tilbakegang fra vekst.

Japan og Tyskland sliter

Men det er også markeder hvor det bremser opp. Et eksempel er Japan, hvor den endelige industri-PMI-målingen bekrefter fallet som var varslet i foreløpige tall. Det samme gjelder for Tyskland, som for lengst er i offisiell resesjon. Her faller PMI-ene litt mindre enn ventet, men er like fullt ned.

Til gjengjeld overgår PMI-tallene for eurosonen samlet forventningene. For tjenester i eurosonen er indeksen nå 48,8, mens total PMI er 47,6.