I 2022 var kravet om strømstøtte og kritikk av utformingen av denne en gjenganger. Dette endte med av en strømstøtte som totalt ga 32,6 milliarder kroner i utbetalinger til husholdningene.

Planen og prognosene for 2023 var at utgiftene ville holde seg på omtrent samme nivå i år. Så falt strømprisene overraskende mye sist vinter, og terminprisene for resten av året og 2024 sank tilsvarende. Derfor kuttet regjeringen i årets revidert nasjonalbudsjett bevilgningen til strømstøtte med 22 milliarder kroner. Selv det var for lite, viser nysalderingen av statsbudsjettet.

Enda lavere priser

Da nasjonalbudsjettet for 2023 ble utarbeidet, anslo Finansdepartementet årets gjennomsnittspris til 143 øre/kWh. Dette ble senket til 84-85 øre for både 2023 og 2024 i revidert nasjonalbudsjett, nok til å senke anslaget for årets strømstøtte med 22 milliarder kroner.

Da tok Regjeringen neppe høyde for at strømprisene ville være negative i to uker i strekk i sommer. I hele juli og august lå Oslo-prisene i praksis rett over 0 samlet. Inkludert uke 50 har gjennomsnittsprisen for 2023 i Oslo-området ligget nær 10 øre lavere enn regjeringens nye 2023-anslag. Strømkunder på Sørlandet har periodevis hatt klart høyere strømpriser. Samtidig har prisene fra Nordvestlandet, via Trøndelag og i hele Nord-Norge hatt langt lavere priser nesten hele året.

Ned 76 prosent

I forbindelse med Nasjonalbudsjettet for 2024 senket regjeringen igjen prisanslagene, og venter nå 75 øre/kWh i gjennomsnittspris både i 2023 og 2024. Dette er en halvering fra fjorårets priser.

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2023, som kom for en måned siden, ble derfor utgiftene til strømstøtten senket med nye 2,6 milliarder kroner.

Finansdepartementet opplyser til Finansavisen at utgiftene til strømstøtte til husholdningene til og med oktober utgjorde 6,4 milliarder kroner. Forutsatt at høstens priser hadde vært like høye som vårens, tilsier det at det i år totalt 7,7 milliarder kroner i strømstøtte i 2023, en nedgang på 76 prosent fra i fjor.

Lavere utgifter til strømstøtte betyr ikke at staten netto går i pluss når strømprisene faller. Da anslagene for i år ble senket ved revidert nasjonalbudsjett, oppga Finansdepartementet at staten taper mye mer på lavere inntekter fra strømproduksjonen. Der utgiftene sank 22 milliarder kroner, sank statens inntekter med 48 milliarder kroner, slik at budsjettet samlet ble svekket med 26 milliarder kroner i inneværende år.

For 2024 er det anslått at statens strømstøtteutgifter når 9,75 milliarder kroner. Dette er basert på en gjennomsnittspris på 75 øre/kWh og på at grensen før strømstøtten trer inn heves fra 70 til 73 øre/kWh.