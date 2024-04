Høyere industriaktivitet i desember

Saken oppdateres

Innkjøpssjefsindeksen DNB PMI for desember kom på 51,7, justert for normale sesongsvingninger, ifølge DNB og NIMA. Det er en oppgang fra november, da DNB PMI-tallet var på 49,9, med samme sesongjusteringer, og et tall over 50 for første gang siden september.

Produksjonsindeksen falt noe fra november til desember, fra 50,8 til 49,9 i desember. Gjennomsnittet for hele 2023 fir delindeksen for produksjon var på 51,1.

Delindeksen for nye ordre steg til 49,8 i desember, fra 46,5 i november. Indeksene for

hjemmemarkeds- og eksportordre endte på henholdsvis 48,6 og 45,1.

Sysselsettingsindeksen kom på 53,8 i desember, etter en oppgang fra 53,1 i november. Delindeksen har ikke ligget under 50 siden september 2020, med unntak for juli.

Indeksen for priser på innkjøpsvarer steg med 0,5 poeng til 57,6. Det tyder på at innkjøpsprisene fortsatt stiger, selv om indeksen er litt lavere enn sitt langsiktige gjennomsnitt.

Indeksen DNB PMI beregnes ved at det først måles hvor mange prosent av innkjøpssjefene i bedriftene som svarer at produksjonstakten øker, før det tallet adderes med andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 50.

Tall over 50 innebærer vekst, mens tall under 50 innebærer fall.