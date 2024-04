Høyere industriaktivitet i desember

Saken oppdateres

Innkjøpssjefsindeksen DNB PMI for desember kom på 51,70, justert for normale sesongsvingniner.

Det er en oppgang fra november, da DNB PMI-tallet var på 49,9, med samme sesongjusteringer.

DNB PMI beregnes ved at det først måles hvor mange prosent av innkjøpssjefene i bedriftene som svarer at produksjonstakten øker, før det tallet adderes med andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 50.

Tall over 50 innebærer vekst, mens tall under 50 innebærer fall.