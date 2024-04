Harald Solberg er ny adm. direktør i Norsk Industri, opplyses det i en melding torsdag.

– Industrien trenger mange nye hoder og hender i årene fremover. Dette er arbeidsplasser som vil bidra til betydelig innovasjon og spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen av samfunnet, sier Harald Solberg, og fortsetter:

– Å kunne hjelpe tusenvis av industribedrifter med å sikre gode rammevilkår, er svært motiverende og en stor utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på.

Solberg kommer fra stillingen som adm. direktør i Norges Rederiforbund. Tidligere har han tjenestegjort som vararepresentant for Vestfold KrF på Stortinget og arbeidet som rådgiver ved Statsministerens kontor og som statssekretær i Finansdepartementet.

Etter regjeringsskiftet i 2005 fikk Solberg rollen som nestleder i Mentor Medier, og deretter som leder i Dagsavisen. I 2011 begynte han i Rederiforbundet som direktør for næringspolitikk og kommunikasjon. Fra 2016 til 2017 var han leder for Det kongelige sekretariatet ved Det kongelige hoff, og i januar 2018 tok han over som adm. direktør i Rederiforbundet.

Harald Solberg overtar stillingen etter Stein Lier-Hansen, som i desember i fjor gikk av etter 17 år som leder av Norsk Industri.