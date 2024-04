Møbelkonsern varsler permitteringer

Saken oppdateres

Møbelprodusenten Ekornes varsler i en melding fredag at de skal permittere inntil 10 prosent av 760 ansatte knyttet til selskapets fabrikker i Norge. Dette skyldes svakt salg på grunn av høye renter og økte levekostnader.

«For å tilpasse seg situasjonen vil Ekornes justere den operative kapasiteten ved Stressless-anleggene i Norge gjennom midlertidige oppsigelser på opptil 10% av de 760 årsverkene som er ansatt innen produksjon og montering ved fabrikkene.», skriver selskapet i meldingen. Møbelkonsernet sysselsetter nærmere 2.700 årsverk globalt.

Selskapet opplyser i meldingen at nåværende ordreinntak indikerer en fortsatt svak markedsutvikling, som en forventet å fortsette i første halvdel av 2024.

For et år siden permitterte selskapet 190 ansatte. Permitteringene da skyldtes at etterspørselen hadde falt etter pandemien, kombinert med en negativ utvikling i verdensøkonomien.