Møbelprodusenten Ekornes varsler i en melding fredag at de skal permittere inntil 10 prosent av 760 ansatte knyttet til selskapets fabrikker i Norge. Dette skyldes svakt salg på grunn av høye renter og økte levekostnader.

For et år siden permitterte selskapet 190 ansatte. Permitteringene da skyldtes at etterspørselen hadde falt etter pandemien, kombinert med en negativ utvikling i verdensøkonomien.