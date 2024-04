Dansk smykkegigant konkurs

Selskapet bak smykkemerket Jane Kønig har hatt flere år med millionunderskudd. Nå har det gått konkurs, ifølge danske Finans.

I 1989 åpnet den danske smykkedesigneren Jane Kønig sin første butikk i sentrale København. Men omtrent 35 år senere er det slutt.

Dette bekrefter bostyrer Jacob Smith til avisen.

– Det jobbes for tiden med det best mulige salget av merket og virksomheten, skriver han i en SMS uten ytterligere kommentarer til Finans.

Millionunderskudd

Til dags dato solgte Jane Kønig sine håndlagde smykker gjennom to flaggskip-butikker, en global nettside og via utvalgte forhandlere i Europa. Dette fremgår av selskapets nettside.

Merkevaren har tidligere vært kjent for å stå bak det såkalte «lovetags», som er et anheng til en halskjede, hvor et bokstav inngraveres.

Konkursen følger etter flere år med millionunderskudd. Finans skriver at Jane Kønig hadde et underskudd på 4,3 millioner kroner etter skatt i 2022. Året før var tapet på 18,2 millioner kroner.

Også i 2007 var selskapet nær konkurs etter store underskudd. Jane Kønig fortalte den gang til avisen Børsen at hun ikke hadde sett noen varsellamper blinke, men at hun heller ikke hadde styr på regnskapet.

Etterpå ble hun tvunget til å si opp alle ansatte og satt igjen med ubetalte regninger på en halv million kroner.