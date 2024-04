Inntektene har falt 90 prosent i løpet av 3 år

De samlede investeringene fra risikokapitalfond (VC-fond) i USA var i 2023 på 170,6 milliarder dollar. Det er en nedgang på 51 prosent fra toppen på 348 milliarder i 2021, ifølge nye tall fra PitchBook og National Venture Capital Association (NVCA).

De viser at etter Federal Reserve (Fed) startet rentehevingene, har det som tidligere var «gratis kapital» blitt sugd ut markedet for risikokapital (VC). Det skaper problemer for selskaper som trenger finansiering, eller for eiere som ønsker å selge seg ned gjennom børsnoteringer.

– Det er og vil bli enda høyere konkurranse om pengene som er tilgjengelig, sier Kyle Stanford, VC-analytiker hos PitchBook til Financial Times.

USA ikke alene om nedgang

De nye tallene viser at VC-markedet i USA er langt fra det eneste som er stramt. Fra toppen i 2021 ble det i EU gjort investeringer av VC-fond for 122,5 milliarder dollar. I 2023 hadde tallet sunket til 62,4 milliarder, etter en nedgang på 49 prosent.

I absolutte størrelser er fallet i EU-landene lavere enn det i USA, men i forhold til USA må vi helt tilbake til 2013 for å finne et lavere tall på samlede VC-investeringer, ifølge dataene fra PitchBook og NVCA, som også viser at VC-markedet i EU historisk har vært mye lavere.

I samme periode falt de totale VC-investeringene i hele verden ned 54 prosent, fra 754,8 til 345,7 milliarder i 2023.

– Det føles som at bunnen fortsatt er et stykke unna. Mange av selskapene som fortsatt er eid av private hender vil sliter, og vi vil se flere down rounds (situasjoner hvor et selskap henter kapital til en lavere verdsettelse enn tidligere, red.anm.), sier Stanford.