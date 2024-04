Saken oppdateres løpende – sist oppdatert kl. 15:05

Etter å ha steget til all-time high torsdag faller Oslo Børs tilbake i dagens handel. Hovedindeksen er i skrivende stund tilbake 0,4 prosent for dagen, og står i 1.317,09 poeng.

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA, non-farm payrolls , økte med 216.000 stillinger i desember, viser den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistikkmyndigheter. Tallet omtales gjerne som månedens viktigste nøkkeltall.

Dagens bevegelser

Teknologiselskapet Arribatec Group er tildelt en IT-tjenestekontrakt som har en verdi på 43 millioner kroner. Selskapet forventer i tillegg at de vil levere konsulenttjenester til kunden til en verdi av 10-12 millioner kroner i løpet av kontraktens varighet. Aksjen stiger 8,9 prosent til 4,90 kroner etter nyheten.

Norwegian -aksjen faller 0,7 prosent til 11,32 kroner etter at trafikktallene for desember ble publisert i dag tidlig. Analytikerne karakteriserer imidlertid rapporten som positiv.

Atlantic Sapphire -aksjen var opp rundt 10 prosent tidligere i dag, etter at selskapet torsdag kveld kunne melde om økt modenhetsnivå hos fisken siden løsningen av temperaturproblemene. Aksjen har siden falt tilbake, og er nå ned 0,5 prosent.

Vow Green Metals faller 9,3 prosent etter gårsdagens kraftige oppgang utløst av at selskapet har signert en forsyningsavtale for årlig levering av 15.000 tonn biokarbon til Elkem. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse i ytterligere fem.

XXL troner dagens vinnerliste med en oppgang på 15,6 prosent. Det har ikke kommet noen selskapsspesifikke nyheter fra sportsgiganten.

Northern Drilling faller 15,3 prosent fredag, etter å ha svingt kraftig de siste ukene. I midten av desember falt aksjen tungt etter meldingen om at en ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt 9. januar for å godkjenne strykningen fra Oslo Børs.

Danielle Glenn fratrer som administrerende direktør i Zwipe, opplyser selskapet i en melding. Hun erstattes av Hugo Petit som har 20 års erfaring som finansdirektør. Aksjen faller tungt på børsen fredag, og er så langt ned 14,8 prosent.