Saken oppdateres løpende – sist oppdatert kl. 12:10

Etter å ha steget til all-time high i går faller Oslo Børs tilbake i dagens handel. Rundt lunsjtider står hovedindeksen i 1.314,40 poeng, en nedgang på 0,7 prosent for dagen.

Futureshandelen peker mot et lite fall fra start på Wall Street fredag, men før den tid kommer «non-farm payrolls», den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten mange beskriver som månedens viktigste rapport.

Dagens bevegelser

Teknologiselskapet Arribatec Group er tildelt en IT-tjenestekontrakt som har en verdi på 43 millioner kroner. Selskapet forventer i tillegg at de vil levere konsulenttjenester til kunden til en verdi av 10-12 millioner kroner i løpet av kontraktens varighet. Aksjen stiger 8,7 prosent til 4,89 kroner etter nyheten.

– Med en voksende ordrebok har Arribatec et godt grunnlag for vekst i de neste 12-24 månedene, sier administrerende direktør Geir Johansen i en kommentar.

Norwegian -aksjen faller 1,4 prosent til 11,23 kroner etter at trafikktallene for desember ble publisert i dag tidlig. Analytikerne karakteriserer imidlertid rapporten som positiv.

Xplora Technologies er opp nesten 6 prosent etter gårsdagens kunngjøring om at selskapet ved inngangen til januar 2024 har over 257.000 abonnenter på sine barnemobilklokker, 67 prosent flere enn for ett år siden.

Atlantic Sapphire -aksjen var opp rundt 10 prosent tidligere i dag, etter at selskapet torsdag kveld kunne melde om økt modenhetsnivå hos fisken siden løsningen av temperaturproblemene. Aksjen har siden falt tilbake, og er nå opp 1,0 prosent.

Vow Green Metals faller 10,5 prosent etter gårsdagens kraftige oppgang utløst av at selskapet har signert en forsyningsavtale for årlig levering av 15.000 tonn biokarbon til Elkem. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse i ytterligere fem.