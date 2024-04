Oslo Børs åpner ned

Saken utvides.

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,6 prosent fra start fredag.

Norwegian er ned 0,6 prosent etter trafikktall for desember.

Utslagene er heller beskjedne blant de mest omsatte. Frontline utmerker seg negativt ved å falle 1,5 prosent på nest høyeste volum så langt.

På vinnerlisten merker vi oss Atlantic Sapphire, som torsdag kveld kunne melde om økt modenhetsnivå hos fisken siden løsningen av temperaturproblemene. Aksjen stiger nesten 10 prosent.

Xplora Technologies er opp rundt 7 prosent etter gårsdagens kunngjøring om at selskapet ved inngangen til januar 2024 har over 257.000 abonnenter på sine barnemobilklokker – 67 prosent flere enn for ett år siden.

Oljeprisene har steget siden midnatt, men er omtrent på nivåene ved stengetid torsdag, da indeksen satte sluttrekord på 1.323,13.

Equinor faller én prosent, og Aker BP det samme.