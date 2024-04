Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

«Jeg vil ikke se på nedgangen de siste dagene som veldig betydningsfull. Det er egentlig bare snakk om et statistisk myntkast» sa But Steven Wieting, sjefen for investeringsstrategi i Citi Global Wealth, til CNBC.

S&P 500 falt torsdag 0,34 prosent til 4.688,76 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,56 prosent til 14.510,30. Industritunge Dow Jones er derimot såvidt opp 0,03 prosent til 37.440,67.

Apple-aksjen er ned mer enn 5 prosent denne uken. Aksjene til teknologigiganten falt med 1,35 prosent på torsdag etter at Piper Sandler nedgraderte dem, to dager etter at Barclays også senket sin vurdering av selskapet.

Les hele USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Oslo Børs satte ny rekord torsdag, og steg 1,2 prosent til 1.323 poeng.

Vow Green Metals annonserte torsdag at selskapet har signert en forsyningsavtale for årlig levering av 15.000 tonn biokarbon til Elkem. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse i ytterligere fem. Volumene vil bli levert fra Vows produksjonsanlegg under utvikling i Hønefoss.

Oppgangen i Vow tiltok i løpet av handelsdagen og endte torsdagen som største vinner, etter en oppgang på hele 35 prosent. Elkem steg 4,3 prosent.

I en analyse fra DNB Markets nedjusterer analytiker Ole Martin Westgaard sin anbefaling av Sats-aksjen fra kjøp til hold, samtidig som kursmålet økes fra 14 til 16 kroner. Aksjen steg torsdag 2,7 prosent til 16,50 kroner.

Les hele børskommentaren her.

Finanskalender

Makro

Norge: Renter i banker og kredittforetak november (08.00)

Japan: PMI tjenester, desember, endelig (01.30)

Japan: Forbrukertillit, desember (06.00)

Danmark: Arbeidsledighet, november (08.00)

Tyskland: Detaljhandel, november (08.00)

Storbritannia: Halifax boligpriser, desember (08.00)

Sveits: Detaljhandel, november (08.30)

Island: Handelsbalanse, desember (10.00)

Italia: KPI desember, foreløpig (11.00)

Eurosonen: KPI desember, flash (11.00)

Spania: Bedriftstillit, desember (13.00)

Canada: Arbeidsledighet, desember (14.30)

USA: Non-farm payrolls, desember (14.30)

USA: Arbeidsledighet, desember (14.30)

USA: Industriordrer, november (16.00)

USA: ISM tjenester, desember (16.00)

Annet

Norwegian: Trafikktall, desember (08.00)

Webstep: Ekstraordinær generalforsamling (10.00)

Baker Hughes: Riggtelling (19.00)

FAO: Matprisindeks, desember (10.00)

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, selskapene