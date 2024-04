Utslagene er små på flere av børsene i Asia- og Stillehavsregionen fredag, etter en ny dag med heller dempet stemning på Wall Street der Nasdaq falt for femte dag på rad.

I Tokyo stiger Nikkei 0,6 prosent til 33.480,58, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,7 prosent til 2.395,33 etter Jibun Bank/Markit Economics la frem tall som viste en sammenstilt innkjøpssjefsindeks (PMI) som steg til 50,0 i desember – fra 49,6 måneden før.

Et mulig vendepunkt

Dette kan være et mulig vendepunkt, ettersom en indeks over 50 poeng peker mot tiltakende aktivitetsnivå. PMI for tjenestesektoren steg fra 50,8 til 51,5.

I fastlands-Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 0,1 prosent, mens Shanghai Composite faller 0,2 prosent. I Hongkong er Hang Seng ned 0,2 prosent.

Vi tar også med at Kospi-indeksen går tilbake 0,3 prosent, med Sydney-børsen ned 0,1 prosent.

Månedens viktigste

Investorene ser fredag frem mot arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) fra USA, av mange regnet som månedens viktigste nøkkeltall.

Konsensus før rapporten peker ifølge Trading Economics mot at 170.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i desember, noe som i så fall vil være ned fra 199.000 i november.

Ledighetsraten ventes å stige fra 3,7 til 3,8 prosent, mens konsensus for (den månedlige) gjennomsnittlige lønnsveksten er et fall fra 0,4 til 0,3 prosent.