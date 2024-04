Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 5. januar

Rentesensitive selskaper på Oslo Børs har fått en heftig rekyl etter at de lange rentene begynte å falle i slutten av oktober. Siden rentetoppen er det snakk om et verdiløft på over 80 milliarder kroner for de viktigste selskapene.

Blant disse er AutoStore, Tomra og Nordic Semiconductor, som i denne perioden har økt med 18, 9 og 5 milliarder kroner.

---

Aksjonærlisten i Rune Nilssons fintech-prosjekt FlexM Global er full av såkalte golden oldies. 18 av de 90 største eierne er over 80 år gamle. Mer enn halvparten er over 70.

FlexM Global handler om ferdige bankløsninger for nystartede digitale banker. Nilsson sier han er svært fornøyd med aksjonærene og deres langsiktighet og tillit til selskapet.

---

Leif-Rune Rein, investeringssjef i Nordea Liv, mener John Fredriksen traff bunnen i markedet da han kjøpte kriseeiendommen Telegrafen i Oslo i høst.'

Han tror renten nå har toppet ut og at det ikke er noen tvil om at det går mot lysere tider igjen, med økt transaksjonsvolum.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt, som av statsminister Jonas Gahr Støre skal være ønsket som ny ambassadør for Norge i USA. En kremjobb, og Støre kan bare knipse, og så har Huitfeldt jobben. Hvis hun vil.

Vi drister oss til å tro at Støres ønske om å få frem Huitfeldt igjen mer er et plaster på såret hos en langvarig Ap-politiker som ble fly forbannet da hun ble sparket, skriver Hegnar.