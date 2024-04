De ledende indeksene på Wall Street endte blandet etter torsdagens handelsdag. Det har vært en moderat bevegelse gjennom handelsdagen. Nasdaq er ned femte dagen på rad.

«Jeg vil ikke se på nedgangen de siste dagene som veldig betydningsfulle,» sa But Steven Wieting, sjefen for investeringsstrategi i Citi Global Wealth, CNBC. «Det er egentlig bare snakk om et statistisk myntkast.»

S&P 500 falt torsdag 0,34 prosent til 4.688,76 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,56 prosent til 14.510,30. Industritunge Dow Jones er derimot såvidt opp 0,03 prosent til 37.440,67.



Volatilitetsindeksen - VIX - er ned 1,28 prosent til 13,86, mens tiårige amerikanske statsobligasjoner er opp til 2.15 prosent.

Bevegelser

De store teknologiselskaper har ikke hatt vind i seilene denne uken. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs torsdag.

Facebook steg 0,77 prosent til 347,1 dollar.

Amazon falt 2,63 prosent til 144,6 dollar.

Apple falt 1,27 prosent til 181,9 dollar.

Netflix steg 0,94 prosent til 474,7 dollar.

Alphabet falt 1,65 prosent til 138,0 dollar.

Apple-aksjen er ned mer enn 5 prosent denne uken. Aksjene til teknologigiganten falt med 1,35 prosent på torsdag etter at Piper Sandler nedgraderte dem, to dager etter at Barclays også senket sin vurdering av selskapet.

Mobileye endte ned hele 25 prosent. Dette kom etter at selskapet, som utvikler kjøreteknologier og avanserte førerassistansesystemer, gikk ut med en advarsel om en forventet nedgang i kundeordrer for første kvartal i 2024.

Olje og Krypto

Brent-olje falt 1,07 prosent til 77,65 dollar pr. fat, mens WTI-olje er ned 0,5 prosent til 72,34 dollar pr.fat.

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin opp 3,52 prosent til 42.226,36 dollar pr. coin, og Ethereum handles opp 2,86 prosent til 2.283,9 dollar pr.coin.