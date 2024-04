Oslo Børs med ny all-time high

I løpet av handelsdagen satt hovedindeksen på Oslo Børs ny rekord da den steg til 1.327,8 poeng, men den endte handelen med en oppgang på 1,2 prosent til 1.323,1 poeng.

Oljeprisene steg jevnt i løpet av børsdagen, men falt da stengetid nærmet seg. Mellom midnatt og børsslutt var prisutviklingen på februarkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent flat. Etter en oppgang på 1,5 prosent på det meste, endte Brent likevel ikke i pluss, og falt 0,3 prosent til 78 dollar fatet. Februarkontrakten på WTI-oljen endte med en nedgang på 0,2 prosent siden midnatt til 72 dollar fatet.

Onsdag tvang lokale demonstranter frem full stans av produksjonen ved Sharara og El-Feel i OPEC-landet Libya. Normalproduksjonen ved feltene er på om lag 365.000 fat pr. dag.

Sammenlignet med de frivillige kuttene fra Opec-landene ved slutten av november, ville produksjonskuttet i Libya vært nest høyest, foran Iraks kutt på 223.000 fat pr. dag, men godt bak Saudi-Arabias kutt på 1 million fat pr. dag.

Blant de største oljeselskapene på Oslo Børs var det også bred oppgang torsdag. Equinor steg 1,7 prosent etter at selskapet slapp en gigantregning på 6,3 millioner dollar som kunne blitt enda større fra 1. januar, ifølge DN. Ellers steg Aker BP med 2 prosent og Vår Energi med 0,5 prosent.

Bevegelser

Vow Green Metals annonserte torsdag at selskapet har signert en forsyningsavtale for årlig levering av 15.000 tonn biokarbon til Elkem. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse i ytterligere fem. Volumene vil bli levert fra Vows produksjonsanlegg under utvikling i Hønefoss.

Oppgangen i Vow tiltok i løpet av handelsdagen og endte torsdagen som største vinner, etter en oppgang på hele 35 prosent. Elkem steg 4,3 prosent.

Xplora meldte om 24.000 nye abonnenter i desember, som totalt gir 257.000 abonnenter. Det er en oppgang på 64 prosent på 12 måneder. Det ga positive utslag for aksjekursen, som steg 1,8 prosent.