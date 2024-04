Arctic selger forsikringsmeglingen

Forsikringsgiganten Howden kjøper Arctic Securities' forsikringsmegling. Det fremgår av en pressemelding torsdag formiddag.

Arctic Insurance ble grunnlagt i 2014 og spesialiserer seg på eiendom, ulykker, ansattfordeler og pensjoner.

– Arctic Insurance og dens ansatte har gjort en formidabel jobb. Fra sine beskjedne begynnelser i 2014, har selskapet blitt høyt attraktivt innen forsikringsmegling, og tilbyr sine kunder ekspertise innen et stadig mer komplekst forsikringsmarked, sier sjef for investment banking Petter Bakken i Arctic Securities, og fortsetter:

– Vi tror Howden er det riktige hjemmet for Arctic Insurance – en internasjonal aktør som vil tilføre ekstra ressurser, tilføre verdi til våre kunder og utvikle selskapet enda videre.

Kjøpesummen er ikke kjent. Arctic Insurance omsatte for 31,6 millioner kroner med et driftsresultat på 7,8 millioner kroner i 2022.



Arctic Securities eier 51 prosent av selskapet, mens adm. direktør Alexander Ringvold i Arctic Insurance eier 37,5 prosent gjennom hans heleide investeringsselskap Skarvemellen. Andre ansatte holder mindre aksjeposter.

Kjempe

Etter oppkjøpet har Howden Norge nå 65 ansatte fordelt på to kontorer.

– Oppkjøpet av Arctic Insurance er et betydelig skritt i vår ambisiøse vekststrategi for Norge. Det bringer oss ett skritt nærmere Norges ledende uavhengig megler - et marked som ser etter mer valg og en meglingspartner som kan håndtere og plassere kompleks risiko, sa adm. direktør Anders Kvan i Howden Norge.

Howden ble grunnlagt i 1994 og er tilstede i 50 land med over 15.000 ansatte. Totalt håndterer det over 35 milliarder dollar i forsikringspremier.