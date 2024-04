Ny Oslo Børs-rekord: Gigant baner vei

Avtalen trer i kraft når de første store volumene av biokarbon leveres, og den pågående kvalifiseringsprosessen for å sikre et optimalisert og konkurransedyktig produkt er vellykket fullført. Volumene vil bli levert fra Vow Green Metals' storskala 20.000 tonns produksjonsanlegg under utvikling i Hønefoss.

Oppgangen i Vow tiltar utover dagen. Rundt klokken 12 stiger Vow 25,7 prosent, mens Elkem på sin side stiger 2,9 prosent.

Les også – Bunnen snart nådd

Xplora meldte om 24.000 nye abonnenter i desember, som totalt gir 257.000 abonnenter. Det er en oppgang på 64 prosent på 12 måneder. Det gir positive utslag for aksjekursen, som stiger 11,8 prosent.

Cyviz har sikret seg en kontrakt med Microsoft, og i løpet av 2024 skal Cyviz' teknologi og løsninger installeres i Microsofts nye Envisioning Theatre i Paris. Oppgangen i aksjekursen fra børsåpningen avtar, og nå stiger kursen 2,9 prosent.

Morgenens oppgang i Desert Control-aksjen har også avtatt noe i løpet av handelen. Etter en oppgang på over 22 prosent fra start, er intradagoppgangen nå på 11,5 prosent, uten at det er kommet nyheter fra selskapet.

Den landbaserte lakseoppdretteren Salmon Evolution oppdaterte torsdag morgen om slaktevolumene for fjerde kvartal 2023. Da ble det slaktet 1.104 tonn laks, noe som tok totalvekten for hele 2023 til 1.874 tonn. Videre guider selskapet et slaktevolum på mellom 800 og 1.000 tonn i 1. kvartal 2024, før en betydelig økning fra 2. kvartal og utover.

Ellers kan det nevnes at det torsdag ble åpnet konkurs i Release, som blant annet eier Teknikmagasinet. I Norge berøres 25 butikker og 136 ansatte.

I tillegg varsler varehuskjeden Ikea at selskapet skal omorganiseres. Det fører til enten omlegging eller fjerning av stillingene til omtrent 300 ledere og spesialister hos Ikea Norge.

Nye analyser

I en analyse fra SpareBank 1 Markets skriver Teodor Sveen-Nilsen at markedet er i ferd med å avskrive oljeselskapet Okeas forretningsmodell, men Sveen-Nilsen mener det vil være rikelig med muligheter for nisjespillere som Okea på norsk kontinentalsokkel det neste tiåret. Han nedjusterer kursmålet til 50 kroner, fra tidligere 55 kroner, og beholder en kjøpsanbefaling. Okea-aksjen stiger 3,5 prosent torsdag, og omsettes for 27 kroner.

I en analyse fra DNB Markets nedjusterer analytiker Ole Martin Westgaard sin anbefaling av Sats-aksjen fra kjøp til hold, samtidig som kursmålet økes fra 14 til 16 kroner. Sats-aksjen stiger torsdag 2 prosent til 16,50 kroner.