Arctic selger forsikringsmeglingen

Forsikringsgiganten Howden kjøper Arctic Securities' forsikringsmegling. Det fremgår av en pressemelding torsdag formiddag.

Arctic Insurance ble grunnlagt i 2014 og spesialiserer seg på eiendom, ulykker, ansattfordeler og pensjoner.

– Vi tror Howden er det riktige hjemmet for Arctic Insurance – en internasjonal aktør som vil tilføre ekstra ressurser, tilføre verdi til våre kunder og utvikle selskapet enda videre. Med oppkjøpet av Arctic Insurance har Howden Norge nå 65 ansatte i to kontorer, noe som styrker Howdens tilstedeværelse i Norden, sier sier sjef for investment banking Petter Bakken i Arctic Securities.

Kjøpesummen er ikke kjent. Arctic Insurance omsatte for 31,6 millioner kroner i 2022 med et driftsresultat på 7,8 millioner kroner.



Etter oppkjøpet har Howden Norge nå 65 ansatte fordelt på to kontorer.

– Oppkjøpet av Arctic Insurance er et betydelig skritt i vår ambisiøse vekststrategi for Norge. Det bringer oss ett skritt nærmere Norges ledende uavhengig megler - et marked som ser etter mer valg og en meglingspartner som kan håndtere og plassere kompleks risiko, sa adm. direktør Anders Kvan i Howden Norge.