Ny Oslo Børs-rekord: Gigant baner vei

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger torsdag til sitt høyeste nivå noensinne. Rundt klokken 12.15 er den opp 1,5 prosent til 1.326 poeng.

Samtidig stiger også oljeprisene. Februarkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 0,7 prosent til 78,83 dollar. Kontrakten for WTI-oljen med samme leveringstid stiger 1 prosent til 73,44 dollar.

Onsdag tvang lokale demonstranter frem full stans av produksjonen ved Sharara og El-Feel i OPEC-landet Libya. Normalproduksjonen ved feltene er på om lag 365.000 fat pr. dag.

Sammenlignet med de frivillige kuttene fra Opec-landene ved slutten av november, ville produksjonskuttet i Libya vært nest høyest, foran Iraks kutt på 223.000 fat pr. dag, men godt bak Saudi-Arabias kutt på 1 million fat pr. dag.

Blant de største oljeselskapene på Oslo Børs er det også bred oppgang torsdag. Equinor stiger 2,4 prosent etter at selskapet slapp en gigantregning på 6,3 millioner dollar som kunne blitt enda større fra 1. januar, ifølge DN. Equinor har ikke uvanlig størst omsetning på Oslo Børs torsdag.

Aker BP stiger 2,2 prosent og Vår Energi stiger 1 prosent.

Bevegelser

Vow Green Metals har signert en forsyningsavtale for årlig levering av 15.000 tonn biokarbon til Elkem. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse i ytterligere fem år.

Avtalen trer i kraft når de første store volumene av biokarbon leveres, og den pågående kvalifiseringsprosessen for å sikre et optimalisert og konkurransedyktig produkt er vellykket fullført. Volumene vil bli levert fra Vow Green Metals' storskala 20.000 tonns produksjonsanlegg under utvikling i Hønefoss.

Oppgangen i Vow tiltar utover dagen. Rundt klokken 12 stiger Vow 25,7 prosent, mens Elkem på sin side stiger 2,9 prosent.

Xplora meldte om 24.000 nye abonnenter i desember, som totalt gir 257.000 abonnenter. Det er en oppgang på 64 prosent på 12 måneder. Det gir positive utslag for aksjekursen, som stiger 11,8 prosent.

Cyviz har sikret seg en kontrakt med Microsoft, og i løpet av 2024 skal Cyviz' teknologi og løsninger installeres i Microsofts nye Envisioning Theatre i Paris. Oppgangen i aksjekursen fra børsåpningen avtar, og nå stiger kursen 2,9 prosent.

Ellers kan det nevnes at det torsdag ble åpnet konkurs i Release, som blant annet eier Teknikmagasinet. I Norge berøres 25 butikker og 136 ansatte.

I tillegg varsler varehuskjeden Ikea at selskapet skal omorganiseres. Det fører til enten omlegging eller fjerning av stillingene til omtrent 300 ledere og spesialister hos Ikea Norge.