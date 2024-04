Sparebank 1 Markets mener utviklingen til Salmon Evolution var litt på den svake siden, og forventer at aksjen vil handle ned 2-5 prosent som følge av oppdateringen.

«Samlet sett mener vi at Salmon Evolutions oppdatering for fjerde kvartal 2023 var litt på den svake siden, ettersom biomasseveksten viste seg å være svakere enn forventet i kvartalet. Selv om vi fortsatt anslår at selskapet vil øke produksjonen og slaktevolumene betydelig i 2024, og det fremdeles er et betydelig oppsidepotensial til vårt nåværende kursmål, påpeker vi at aksjen har steget de siste ukene, og som et resultat forventer vi at aksjen vil korrigere noe ned i dag», skriver meglerhuset.

Salmon-aksjen stiger imidlertid 3,2 prosent til 7,15 kroner.

Vow Green Metals har signert en forsyningsavtale for årlig levering av 15.000 tonn biokarbon til Elkem. Avtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse i ytterligere fem år.

Avtalen trer i kraft når de første store volumene av biokarbon leveres, og den pågående kvalifiseringsprosessen for å sikre et optimalisert og konkurransedyktig produkt er vellykket fullført. Volumene vil bli levert fra Vow Green Metals' storskala 20.000 tonns produksjonsanlegg under utvikling i Hønefoss.

Aksjen stiger 13,6 prosent på nyheten. Elkem stiger på sin side 2,2 prosent.

Desert Control-aksjen skyter opp 22,3 prosent uten at det er noen spesifikke nyheter som bidrar til oppturen. Blant de mest omsatte er Frontline opp 2,1 prosent, Hafnia opp 1,3 prosent og MPC Container Ships 3,4 prosent.

Norsk Hydro stiger 1,7 prosent på analyseoppdatering fra Pareto Securities. Holdanbefalingen oppgraderes til kjøp og kursmålet heves til 80 kroner fra 60.

«Vi mener det er på tide å se forbi tåken og fokusere på potensialet som ligger bak. Dette inkluderer optimistisk inntjening og reprisingspotensial for Hydro-aksjen»

Pareto mener Hydro handles til rabatt i dag sammenlignet med sammenlignbare selskaper.

Xplora fikk 24.000 nye abonnementer i desember, ifølge en månedsoppdatering. Det gir en total på 257.000 abonnementer, opp 64 prosent på årsbasis. Aksjen stiger 10,3 prosent.

NRC Group er innstilt til en kontrakt med Forsvarsbygg for grunn- og anleggsarbeid i forbindelse med en ny kai ved Haakonsvern marinebase. Kontrakten har en verdi på om lag 625 millioner kroner. Arbeidet starter i februar 2024 og er planlagt ferdigstilt i juni 2027.

Aksjen stiger 5,5 prosent.

Flere aksjer kommer fortløpende.