(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpner i grønt. Et par minutter etter handelen startet står hovedindeksen opp 1,15 prosent til 1.322,08.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 78,63 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 73,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 78,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Etter Oslo Børs stengte onsdag ettermiddag kunngjorde Equinor og BP en avtale med New York State Energy Research and Development Authority om å terminere kraftsalgsavtalen for Empire Wind 2-prosjektet.

«Beslutningen er drevet av kommersielle forhold, som inflasjon, renteøkning og flaskehalser i forsyningskjeden, som førte til at den tidligere inngåtte kraftsalgavtalen for Empire Wind 2 ikke var bærekraftig», skriver Equinor i meldingen.

«Termineringen av Empire Wind 2-prosjektet er en ikke-hendelse for aksjekursen, utover det faktum at selskapet fortsetter å vise disiplin rundt lønnsomhet og fornybar energi», skriver Sparebank 1 Markets ifølge TDN Direkt.

Bevegelser

Torsdag morgen meldte Salmon Evolution at selskapet hadde en stående biomasse på 2.200 tonn pr 31. desember, og at i fjerde kvartal var slaktevolum 1.104 tonn.

Sparebank 1 Markets mener utviklingen til Salmon Evolution var litt på den svake siden, og forventer at aksjen vil handle ned 2-5 prosent som følge av oppdateringen.

«Samlet sett mener vi at Salmon Evolutions oppdatering for fjerde kvartal 2023 var litt på den svake siden, ettersom biomasseveksten viste seg å være svakere enn forventet i kvartalet. Selv om vi fortsatt anslår at selskapet vil øke produksjonen og slaktevolumene betydelig i 2024, og det fremdeles er et betydelig oppsidepotensial til vårt nåværende kursmål, påpeker vi at aksjen har steget de siste ukene, og som et resultat forventer vi at aksjen vil korrigere noe ned i dag», skriver meglerhuset.

Ellers er Pareto Securities torsdag ute med en oppdatering hvor det fremgår at de forventer at lakseprisen neste uke vil ligge på rundt 112 kroner kiloen, som er 17 kroner høyere enn den samme uken i fjor, og syv kroner kiloen høyere enn prisnivået meglerhuset forventer denne uken.

«I euro forventes lakseprisen neste uke å være 9,9 euro pr kilo (+10 prosent sammenlignet med samme tid i fjor). Ifølge våre bransjekontakter har den skarpe prisøkningen de seneste ukene hovedsakelig vært drevet av begrenset tilgjengelighet av større fisk, ferier som påvirker slaktedager og utfordrende logistikk», skriver meglerhuset.

Flere aksjer kommer fortløpende.