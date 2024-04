Nordea-forvalter Robert Næss mener selskapene på Oslo Børs kan komme til å tjene 20 prosent mer i år enn i fjor. Han synes norske aksjer er rekordbillige, sammenlignet med internasjonale aksjer.

Ola Stene-Johansen, sjefen i Harmonychain , har nektet for å ha betalt Investornytt etter analysen som spådde kursen opp 1.000 prosent. Finansavisen har fått tak i en faktura som viser noe annet.

Den viser at Investornytt fakturerte Harmonychain 18.625 kroner for såkalt «Rådgivning». Stene-Johansen sier fortsatt at betalingen til Investornytt er ukjent for ham.

Eiendomsselskapet Recreate taper mye mer enn sin egen børsverdi på konkursen i datterselskapene Evolve og RCR Flex.

Smellen kan fort havne på rundt 50 millioner kroner i Recreates egen balanse, pluss at de må utløse krav fra andre kreditorer. På børs prises selskapet til bare 38 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om næringsminister Jan Christian Vestre, som har fått det for seg at han skal regulere dagligvarehandelen til mer konkurranse.

Dette er en underlig politikk, for det er knapt noen annen bransje med så hard konkurranse. Vestre burde heller se på bokbransjen, hvor nesten all konkurranse er borte, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser desember, kl. 11.00

Japan: PMI industri desember endelig, kl. 01.30

Kina: Caixin PMI tjenester desember, kl. 02.45

Sverige: PMI tjenester desember, kl. 08.30

Frankrike: KPI desember foreløpig, kl. 08.45

Spania: PMI tjenester desember, kl. 09.15

Italia: PMI tjenester desember, kl. 09.45

Frankrike: PMI tjenester desember endelig, kl. 09.50

Tyskland: PMI tjenester desember endelig, kl. 09.55

Island: Arbeidsledighet november, kl. 10.00

ØMU: PMI tjenester desember endelig, kl. 10.00

UK: PMI tjenester desember endelig, kl. 10.30

USA: Challenger nedbemanning desember, kl. 13.30

Tyskland: KPI desember foreløpig, kl. 14.00

USA: ADP sysselsetting desember, kl. 14.15

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: PMI tjenester desember endelig, kl. 15.45

Annet:

Spotlio: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Hofseth BioCare: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 13.00

CrayoNano: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

USA: DOE gasslagertall, kl. 16.30

USA: DOE oljelagertall, kl. 17.00